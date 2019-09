Governo Regional ignora limites no fim do mandato

119 iniciativas em apenas 19 dias. Os números demonstram a quantidade de actividade do Governo regional nos dias que antecedem as eleições Regionais. Desde que as eleições foram marcadas o Governo Regional abriu concursos, fez promoções, renovou comissões de serviço e distribuiu diversos apoios, ao arrepio do que a lei preconiza em época eleitoral. Saiba mais entre as páginas 3 e 5 de hoje, nesta que é a manchete da edição impressa de hoje do DIÁRIO.

Ainda no ramo dos investimentos, saiba que se vão gastar 17 milhões para proteger uma via já foi inaugurada. O troço rodoviário de ligação do Caminho da Ribeira Grande à Cota 500 vai ser novamente intervencionado. Conheça mais pormenores na página 14.

Ainda no que diz respeito às eleições, falamos das queixas à CNE, a maioria proveniente de cidadãos. A entrevista a Susana Cortez, delegada na Madeira, que pede bom senso para o dia das eleições, “uma vez que não podemos estar em todas as secções de voto”, pode ser lida nas páginas 24 e 25.

Nos Casos do Dia, divulgamos o direito de resposta do padre Giselo sobre os cães da paróquia do Monte. Na página 13.

Por fim, a primeira página aborda ainda um assunto relacionado com o desporto. O Nacional exige 1,5 milhões ao Setúbal por Willyan. Conheça os contornos do negócio na página 20.

