Governo Regional exige meio milhão à CMF

Bom dia caros leitores e leitoras. ‘Governo exige meio milhão à CMF’ é o tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira. A acção interposta sobre o embargo municipal às obras na Ponte Nova não caducou com levantamento da suspensão dos trabalhos e o secretário das Infra-estruturas garante que a paragem de 17 meses fez triplicar os custos de uma empreitada que estará concluída antes do Natal.

Como mancha fotográfica surge a Praia do Gorgulho, onde foi descoberta a causa da poluição que fez interditar esta zona para banhos. A fiscalização municipal apanhou em flagrante uma empresa a fazer descarga ilegal de águas residuais e o caso já está no Ministério Público.

“Quem manda sou eu!”. A frase pertence a Albuquerque que justifica mudanças no partido com necessidade de criar nova dinâmica, num organograma para ficar a conhecer nesta edição.

‘Calheta acolhe convenção turística com mais de 200 participantes’ e ‘Mercadinho de Natal vai contar com mais barracas’ são duas das outras chamadas de primeira capa, num DIÁRIO composto por 48 páginas de informação.

