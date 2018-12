Governo Regional espera outra alteração aos valores da comparticipação do novo hospital

O vice-presidente do Governo Regional reagiu, nesta tarde, na ponta do Sol, à publicação da Resolução do Conselho de Ministros em que o Governo da república aumenta a sua comparticipação nos custos da construção do novo hospital da Madeira, por passar a assumir parte do IVA de todo o empreendimento, com exclusão de terrenos e projectos. Pedro Calado disse aguardar por nova alteração.

O vice-presidente explicou que o texto publicado é referente a uma resolução de 22 de Novembro e, por isso, anterior às alterações introduzidas no Orçamento do Estado, por proposta do BE com concordância do PSD, que apontam para o financiamento a 50% do novo hospital, contando com o IVA.

Nessas contas, o Governo da república deve deixar de fora o valor dos hospitais Dr. Nélio Mendonça e dos Marmeleiros, o que ainda não acontece na resolução hoje publicada.

O Governo Regional, “agora, vai aguardar que a situação seja alterada” e diz que, a mudança já verificada foi resultado da pressão pública feita.