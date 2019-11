Governo Regional encomenda 3.400 cartões de dados biométricos

A empresa de tecnologia biométrica Tactilis, que lidera o consórcio ‘The Power of Touch’, anunciou, ontem, que o projecto do cartão ‘M-Smart’ que abrange 10 entidades públicas regionais vai entrar na fase piloto, materializada com uma ordem de aquisição de 3.400 cartões e 600 leitores ‘wireless’.

“A Tactilis está encantada por ver o programa da Madeira a avançar. Continuamos empenhados em trabalhar de forma estreita com a ‘The Power of Touch’ e o Governo Regional na implementação de uma plataforma de identidade digital que traga maiores vantagens à Madeira e à sua população”, declarou Michael Gardiner, o empresário norte-americano que lidera a empresa de Singapura Tactilis.

Quando este projecto foi apresentado, há cerca de dois anos, as entidades abrangidas eram a Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente, a Direção Regional do Património e de Gestão dos Serviços Partilhados, a Direção Regional de Planeamento, Recursos e Infraestruturas, a Escola Jaime Moniz, o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), a Empresa de Eletricidade da Madeira, a Administração dos Portos (APRAM) e a Águas e Resíduos da Madeira (ARM).

O custo estimado do projecto ‘M-Smart’ é de 2 milhões de euros e desde há ano e meio que tem um apoio aprovado de 1,2 milhões der euros (58% do custo) do ‘envelope’ de fundos europeus destinados à Madeira.