Governo pontual dá início à primeira reunião de trabalho

Começou com pontualidade a primeira reunião de trabalho do novo Governo em funções, pela primeira vez na história da Autonomia a juntar o PSD e o CDS no mesmo executivo. Os secretários compareceram todos esta manhã na Quinta Vigia ainda antes das 10 horas, num sinal de pontualidade que Miguel Albuquerque pretende manter.

Devido ao acordo de coligação com o CDS, os centristas têm dois secretários regionais, o líder, Rui Barreto que fica com a pasta da Economia e o secretário-geral, Teófilo Cunha, com o Mar e as Pescas.

Além dos dois centristas, o novo Executivo tem mais duas caras novas, Augusta Aguiar (Inclusão Social e Cidadania) e Pedro Fino (Equipamentos e Infraestruturas) e um regresso, Eduardo Jesus (Turismo e Cultura).

Apesar de ser a primeira reunião depois da tomada de posse ontem, esta será uma reuniãoque deverá decorrer ao longo das próximas horas.

Esta primeira reunião já será de trabalho, uma vez que o programa do Governo terá de ser apresentado num máximo de 30 dias e a orgânica das várias secretarias tem de ser definida. Nos próximos dias serão nomeados os directores regionais e presidentes de administrações de institutos.