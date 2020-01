Governo investiu 66 mil euros para manter EMIR no Porto Santo durante ausência do ‘Lobo Marinho’

O Governo Regional investiu 66 mil euros para manter EMIR no Porto Santo durante o período em que o Lobo Marinho estiver em doca seca.

“Os encargos decorrentes desta deslocação estão estimados em € 66.000,00 (sessenta e seis mil euros), calculados com base no Despacho Conjunto n.º 100/2017, de 6 de Julho, das Secretarias Regionais das Finanças e da Administração Pública e da Inclusão e Assuntos Sociais, publicado no JORAM, II Série, n.º 119, Suplemento, de 7 de Julho de 2017, os quais serão previstos na proposta de orçamento do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM para o ano de 2020”, lê-se no JORAM.

Recorde-se que ontem, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, visitou a equipa da EMIR que está naquela ilha, onde irá permanecer até serem retomadas as ligações entre o Funchal e o Porto Santo.

O governante disse ainda que têm sido evitadas evacuações médicas devido à presença desta equipa na ‘ilha dourada’.