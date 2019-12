Governo entrega meio milhão de euros a pequenos agricultores

O secretário regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural entregou, esta manhã, apoios a 75 projectos de pequenos agricultores, no âmbito do PRODERAM.

“Distribuímos cerca de 500 mil euros a 75 candidaturas da media 4.1.1 que apoia pequenos investimentos até 10 mil euros”, informou Humberto Vasconcelos.

Estes apoios têm como objectivo garantir a modernização agrícola, como a colocação de sistemas e tanques de rega, maquinaria de pequena dimensão, “muito importantes para estas pequenas explorações”.

O governante sublinha que estas medidas fazem parte da política de à agricultura familiar.

Segundo a informação a secretaria regional, o total de investimento acumulado na sub-medida 4.1.1. do PRODERAM é de 2.908.985,27 euros, com um apoio total de 2.184.680,04 euros, sendo 1.856.978,03 euros de comparticipação FEADER e 327 702,01 euros de apoio do Orçamento do Governo Regional.

Humberto Vasconcelos foi questionado sobre eventuais prejuízos causados pelo mau tempo mas, até ao momento, não tinha conhecimento. No caso particular da banana, lembrou que os produtores “estão cobertos por um seguro colectivo que está em pleno funcionamento”.