“Governo devolve Placa Central à CMF amanhã”. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 11 de Janeiro. As restrições impostas, desde 28 de Novembro, por causa do ‘Mercadinho de Natal’ vigoravam até ao final do mês. Leia tudo na página 40.

A “incerteza” que “reina em Santa Rita” merece também destaque de capa (com foto) nesta edição.

“Afinal, quando é que isto avança mesmo?” é a pergunta mais comum feita pelos habitantes do local onde vai ser construído o novo hospital da Madeira, que desconhecem o seu futuro. Saiba mais nas páginas 8 e 9 do nosso matutino.

“Governo Regional abandona linha ferry” é outro dos temas ‘quentes’ deste sábado. O Plano de Investimentos para 2020 não contempla apoio que assegurou ligação marítima nos últimos três anos, revela o DIÁRIO nas páginas 4 e 5 desta edição.

A ruptura no acordo PSD/CDS para a Saúde e os 19 contribuintes que já pediram a restituição do IUC (Imposto Único de Circulação) são outros temas em destaque, a ler respectivamente nas páginas 12 e 10.

