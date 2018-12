Governo da República acrescenta IVA ao valor da comparticipação mas mantém desconto pelos hospitais actuais

Está preto no branco. A resolução n.º 160/2018 do Conselho de Ministros, hoje publicada em Diário da República, vem acrescentar o IVA ao valor com que Lisboa se havia comprometido a cofinanciar o novo hospital da Madeira. Na prática, serão os já conhecidos 96,5 milhões de euros, mais o IVA à taxa legal em vigor.

Apesar disso, o Governo da República mantém a dedução de um quarto do valor dos hospitais Dr. Nelio Mendonça e Marmeleiros, ainda que acresça metade do correspondente valor do IVA.