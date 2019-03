Governo assina contrato-programa para criação do 1º Centro de Alzheimer da Madeira

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque acaba de anunciar que dentro de 15 dias ou três semanas o executivo madeirense vai assinar um contrato programa com a Direcção de São Bento para a instalação do primeiro Centro de Alzheimer, num investimento na ordem dos 800 mil euros.

A unidade terá capacidade para 63 utentes, 45 para centro de dia e 18 para internamento.

O anúncio foi feito na inauguração da ‘ClínicaS’ na Ribeira Brava,