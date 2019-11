Governação vai incidir na apresentação de “soluções concretas para os problemas das pessoas”

É o que Pedro Calado chama de “novo ‘modus operandi’” do PSD-Madeira e do Governo Regional: “Hoje, o paradigma passa pela apresentação de soluções concretas para os problemas das pessoas.”

Pedro Calado falava no final das jornadas parlamentares, que reuniram os deputados eleitos pelo PSD-Madeira à Assembleia Legislativa da Madeira, à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu. O militante também lembrou, aos presentes, o seu papel de coordenador político do Governo.

“É esta a nossa forma de ser e de estar em política, até porque nós não queremos ir apenas a reboque de um discurso político, temos, sim, de apresentar soluções para o dia-a-dia das pessoas e é nesse novo ‘modus operandi’, que nos vamos centrar e basear, quer através da forma como iremos concretizar a nossa governação, assumindo um Governo mais próximo de toda a população mas, também, através da representatividade que teremos na LM, na República e na Europa”.

Pedro Calado afirmou que o facto de o PSD actual ser herdeiro de 40 anos de governação, isso lhe “impõe maior e melhor responsabilidade”. Essa maior responsabilidade implica ter o partido numa mais acentuada proximidade com a população, o desenvolvimento de políticas concretas e o “diálogo permanente” com o Governo da República, sempre na perspectiva da resolução dos problemas, que afligem os madeirenses.

Uma postura que se alargará à Assembleia da República e às instâncias europeias, através dos três deputados do PSD-Madeira com assento no parlamento nacional e de Cláudia Monteiro de Aguiar no Parlamento Europeu.

Nas declarações finais, não foi feita qualquer referência ao novo parceiro de Governo na Madeira, o CDS.