O recém-nomeado presidente da Madeira Parques Empresariais (MPE), Gonçalo Pimenta, reúne-se amanhã, 10 de Janeiro, pelas 11 horas, com a Presidente da autarquia Pontassolense, Célia Pessegueiro.

Esta reunião dá início um conjunto de contactos que a MPE pretende encetar com a autarquia com vista à resolução dos constrangimentos que têm impedido a celebração de contratos efectivos no Parque Empresarial da Ponta do Sol, situado na freguesia dos Canhas.

Recorde-se que a MPE aguarda, desde 2004, a legalização dos terrenos por parte da Câmara Municipal da Ponta do Sol, pelo que o novo Conselho de Administração irá apresentar uma proposta com vista à resolução desta questão que tem impedido que várias empresas interessadas em beneficiar das infraestruturas e serviços de apoio disponíveis possam instalar-se no Parque Empresarial dos Canhas.

A nova administração da MPE pretende assim, num trabalho conjunto com o secretário regional de Economia, atuar de forma a responder às necessidades, acolhendo ideias que se revelem compatíveis com a sua atividade, sendo um dos objetivos primordiais o apoio e estímulo aos pequenos e médios empresários, para que invistam na deslocalização das suas infraestruturas para os parques empresariais da Madeira e do Porto Santo.

Rui Barreto já definiu como eixo estratégico a defesa intransigente do princípio de que o motor da economia são as empresas, sendo uma preocupação central do secretário de Economia o trabalhar para garantir melhores condições às empresas, proporcionando custos de contexto mais baixos do que os atuais. A deslocalização das empresas para os parques empresariais distribuídos pelos diversos concelhos pode constituir uma oportunidade para baixar custos.

A instalação de empresas no Parque Empresarial da Ponta do Sol pretende dinamizar o tecido económico do concelho e atrair mais investimento oriundo do exterior.

A reunião contará ainda com a presença de Teresa neves, Vogal do Conselho de Administração, da MPE.