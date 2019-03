Gincana Cultural da Horácio Bento envolve mil participantes

A XII Gincana Cultural organizada pela Escola Horácio Bento de Gouveia que, nesta edição, integra as Comemorações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, envolveu cerca de mil participantes.

O arranque contou com a secretária do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, que destacou o “excelente exemplo do envolvimento e da mobilização da nossa comunidade educativa nestas celebrações”, tendo por base uma actividade que evoca a “história e o nosso passado mas, também, promove o conhecimento e a aprendizagem para o futuro, junto dos nossos jovens”.

Satisfeita com a mobilização registada nesta actividade que envolve cerca de 1.000 participantes, entre alunos, professores, encarregados de educação, funcionários e colaboradores da escola, Paula Cabaço enalteceu o papel da maior importância que as instituições de ensino desenvolvem nestes programas e apelou para que mais agentes, públicos e privados, colaborem no enriquecimento destas comemorações.

«Este é o verdadeiro espirito das celebrações dos 600 Anos: comemorar a nossa história, o nosso passado, com todos e para todos”, frisou.

Refira-se que os alunos irão percorrer algumas das ruas mais emblemáticas do Funchal para responder a questões relacionadas com a história e a cultura da Madeira mas, também, da própria cidade. Criam-se, desta forma, oportunidades de reflexão e de aprendizagem conjunta sobre os conceitos subjacentes aos 600 anos, com percursos que aludem a diversas temáticas, valorizando rotas patrimoniais, momentos históricos e itinerários culturais.