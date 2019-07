‘Geringonça’ vencedora

E se as eleições regionais se realizassem agora? Segundo um estudo de opinião da Eurosondagem, PS, BE e CDU conseguiam a maioria absoluta. Quanto ao PSD, recupera liderança e os socialistas caem 5 pontos, face aos números avançados no estudo de Janeiro. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO, ocupando também a maior mancha gráfica da primeira página. Confira todos os dados na página 2.

Na nossa primeira página, fazemos uma chamada para a nossa ‘Lista de Espera’ e para o facto da Secretaria do Turismo e Cultura, liderada por Paula Cabaço falhar promessas no património. As grandes obras nos monumentos nacionais, que eram prioridade no programa do Executivo, ainda não avançaram. Saiba quais na página 24.

Destaque ainda para o Regime fiscal próprio que ganha força, tal como foi falado no II Encontro dos Investidores da Diáspora, que se realizou ontem e que contou com a presença de Durão Barroso. Descubra o resumo deste evento nas páginas 10 e 11.

Quanto às festas, destaque para os Amor Electro, que prometem animar a Ponta do Sol, no mês de Setembro. Pode descobrir em que data na página 29.

Por fim, saiba que o fornecimento de gás natural à Região preocupa Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional. Saiba o porquê na página 6.

