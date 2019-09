Funchal recebeu provas de selecção para prestação de serviço militar no exército

No período de 9 a 20 de Setembro decorreu, no Gabinete de Classificação e Selecção do Funchal, as provas de classificação e selecção (PCS) para os candidatos da Região Autónoma da Madeira, aos regimes de voluntariado e contrato para prestação de serviço militar no exército.

Para estas provas foram convocados dois candidatos para o curso de formação de Oficiais (CFO), nove para o curso de formação de Sargentos (CFS) e 109 para o curso de formação Geral Comum de Praças do Exército (CFGCPE), num total de 120 jovens, prevendo-se que 50% dos candidatos estarão aptos a iniciar a sua formação.

As provas visam aprovar o perfil de cada candidato, a fim de orientá-los para áreas funcionais existentes no exército, ou seja, conciliar o perfil, vocação e interesse dos candidatos com as necessidades da instituição militar.

É de relevar a candidatura do Padre Marco Abreu que foi recentemente indicado ao Ordinário Castrense pelo Bispo do Funchal a fim de ser nomeado capelão do exército, para prestar serviço na Diocese das Forças Armadas e Forças de Segurança. A concretização desta indicação é considerada um pilar estruturante, contribuindo para a moral e bem-estar, mérito e prestígio da Instituição Militar. O Padre Marco Abreu foi considerado apto nas provas, após o que irá iniciar um período de formação que terá lugar na Academia Militar.

Os candidatos aptos para o curso de formação de Oficiais e o curso de formação de Sargentos serão incorporados a 18 de Novembro na Escola das Armas (Mafra) e Escola de Sargentos do Exército (Caldas da Rainha) respectivamente, e após a formação serão colocados nas unidades e órgãos do continente e ilhas.

Quanto aos candidatos aptos ao curso de formação Geral Comum de Praças do Exército serão incorporados em 21 de Outubro no RG3 (Funchal), frequentando uma IB (Instrução Básica) durante 5 semanas, após a qual prestam o seu juramento de bandeira, cerimónia de elevado significado nas forças armadas.

A IC (Instrução Complementar) decorre de seguida durante 7 semanas a fim da qual, todos os recrutas já soldados, ficarão colocados nas unidades da ZMM, onde prestarão o seu serviço militar.