Funchal recebe ‘Conferência OPP Madeira sobre Violência(s)’

A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses realiza, entre amanhã e sexta-feira (dias 21 e 22 de Novembro), a Conferência OPP Madeira sobre Violência(s).

O evento, que decorrerá, no Hotel The Vine, no Funchal (Sala Calhau, contará com a presença de mais de 100 profissionais da área da psicologia, que irão debater temas como a violência autodirigida e a violência interpessoal em contextos como a família, a comunidade e nos locais de trabalho, onde este tema tem vindo a ter um crescente impacto.

A sessão de abertura está agendada para as 09h30 desta sexta-feira e contará com a presença da secretária regional da Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, bem como do presidente da Direcção Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos, Renato Gomes Carvalho, entre outras entidades.

Já no dia 22 de Novembro, às 14h30, será também apresentado o PreVINT (Programa de Intervenção no âmbito da Violência nas Relações interpessoais), da autoria de Ricardo Barroso.