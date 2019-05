Funchal mais azul e com muito sol

Se procura céu limpo é mais provável que o encontre no Funchal onde a previsão para hoje é de céu em geral pouco nublado. No resto do Arquipélago, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade durante a tarde e vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas zonas montanhosas a partir do final da tarde. No Funchal o vento será fraco e a temperatura vai atingir os 23ºC de máxima. No Porto Santo será de 22ºC.

Aos 23ºC chegam também Câmara de Lobos e Ponta do Sol; aos 22ºC chegam Santa Cruz, São Vicente e Ponta do Pargo. 21ºC é o limite superior no Caniçal, em Machico e no Porto Moniz. Santana não vai além dos 20ºC nesta quarta-feira.

Hoje as ilhas da Madeira e do Porto Santo estão em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta, pelo que o IPMA recomenda cuidados na exposição ao sol.

No mar a temperatura é ainda de 19/20ºC e poder-se-á dizer que está próximo de um lago. Na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 1 a 1,5 metros, e na costa Sul não chegam a 1 metro de Su-Sudoeste.