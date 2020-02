A iniciativa ‘O Funchal que nos Une’, das Presidências Abertas da Câmara Municipal do Funchal, visitaram a sede da Tuna D’Elas, a Tuna Feminina da Universidade da Madeira, na freguesia de São Pedro.

“O município apoia a promoção de iniciativas dirigidas aos jovens com o intuito de cimentar e optimizar as políticas de juventude do concelho. O Funchal está no momento a desenvolver um Plano Municipal de Juventude que pretende agregar entidades e associações para jovens, sustentando a nossa visão na opinião e na participação destes, só assim conseguimos responder às suas necessidades e ir de encontro à cidade que eles também pretendem”, realçou na ocasião Miguel Silva Gouveia.

O presidente da autarquia, acompanhado pelo respectivo executivo municipal, foi recebido pela presidente da Direcção, Bruna Gouveia.

No encontro foram ainda abordadas as participações activas da Tuna D’Elas na agenda cultural da cidade, como sejam os Altares de São João, o Fica na Cidade ou as Noites do Mercado.

A Tuna D’Elas, criada em 1997, conta actualmente com cerca de 30 elementos. Soma participações e prémios em festivais e encontros nacionais e internacionais que enaltecem o intercâmbio cultural, musical e social entre tunas académicas.