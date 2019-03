Funchal é o 8.º município mais caro para arrendar casa

Dos 33 municípios com as rendas por metro quadrado (m2) superiores ao valor nacional, quatro são da Região Autónoma da Madeira, sendo que o Funchal ocupa a 8.ª posição com um valor de 6,74 euros/m2.

Segundo o INE, no 2.º semestre de 2018 (últimos 12 meses), o valor mediano das rendas de alojamentos familiares em novos contratos de arrendamento no país fixou-se em 4,80 €/m2, registando uma taxa de variação homóloga de +9,3%. O número de novos contratos de arrendamento registou um decréscimo de -7,9%.

No período em análise, 33 municípios, localizados maioritariamente na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve, apresentaram um valor mediano das rendas superior ao referencial nacional. O município de Lisboa apresentou o valor da renda mais elevado do país (11,16 €/m2), e com valores iguais ou superiores a 7 €/m2 destacavam-se também Cascais (9,71 €/m2), Oeiras (9,38 €/m2), Porto (7,85 €/m2), Amadora (7,19 €/m2), e Almada (7,00 €/m2).

Logo a seguir vem o Funchal e na lista das 33, incluem-se Santa Cruz com 5,17 €/m2, Machico com 4,19 €/m2 e Câmara de Lobos com 3,54 €/m2, sendo as únicas cujo valor m2 é tido em conta e apresentado.

No entanto, quando feitas as contas pelo valor mediano das vendas por m² de alojamentos familiares, então a média nacional é de 984 euros e aqui, não só o Funchal como outros quatro têm valores acima do do País. Na capital madeirense, 1.491 euros, em Santa Cruz 1.067 euros, em Câmara de Lobos 992 euros, em Machico 986 euros e no Porto Santo (cujos dados do primeiro parâmetro são nulos ou não aplicáveis) custa 1.063 euros, ou seja é o município com o terceiro valor mais caro, bem perto de Santa Cruz.

Muito por culpa dos preços praticados no Funchal, a média regional é de 1.081 euros, o que significa que é o único que está acima desse valor, influenciando claramente a percepção do custo do arrendamento na Região Autónoma.