Funchal debateu poluição marinha e organismos gelatinosos

Realizou-se hoje a abertura do 4.º Encontro Nacional GelAvista, que teve lugar esta tarde na Sala da Assembleia dos Paços do Concelho. A Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Idalina Perestrelo, presidiu à sessão de abertura da iniciativa.

Na oportunidade, agradeceu ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), responsável pelo projecto GelAvista “pela escolha do Funchal para acolher este encontro e por trazer à cidade conceituados oradores para, todos juntos, debaterem questões tão importantes como a poluição marinha e a sua influência no crescendo de avistamentos destas espécies”.

“O Funchal, através da Estação de Biologia Marinha, já há muito que faz a monitorização dos organismos gelatinosos e a sensibilização à população ao longo da nossa costa. No entanto com a integração, em 2017, no programa GelAvista intensificou-se esse trabalho, ainda mais pela componente de ciência cidadã que envolve toda a população e que a incentiva a enviarem os dados se encontrarem estes animais nas praias”, prosseguiu a autarca, realçando o trabalho do município nestas temáticas.

Idalina Perestrelo concluiu apelando ao contributo de todos para atenuar “os impactos da poluição oceânica e das alterações climáticas, dois dos factores mais influenciadores dos avistamentos de organismos gelatinosos serem mais abundantes durante todo o ano e em maior número, sendo que 2019 foi o ano em que mais registos houve destes organismos nas praias”.