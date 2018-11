Funchal City Race já conta com 359 atletas inscritos

O Funchal City Race terá a sua primeira edição nos dias 8 e 9 de Dezembro, numa organização do Clube Aventura da Madeira em parceria com a Câmara Municipal do Funchal. Esta prova, que já conta com 359 atletas inscritos, será simultaneamente a última etapa do City Race Euro Tour e do Portugal City Race.

O Portugal City Race é um circuito de âmbito nacional que junta 13 cidades portuguesas e o City Race Euro Tour é um circuito europeu de provas de orientação que em 2018 junta 8 cidades: Aveiro, Mérida, Ypres, Londres, Roma, Manchester, Girona e Funchal.

Estes circuitos têm na sua génese a promoção da modalidade Orientação, aproximando os atletas dos aglomerados populacionais, dando visibilidade a um desporto que nasceu na floresta, mas que adaptado às cidades permite a quem queira, aceitar um desafio num ambiente que lhes é familiar, semeando o gosto por uma disciplina que cresce de ano para ano nesta vertente.

Um dos principais objectivos é promover o destino Madeira e em particular, dar a conhecer a cidade do Funchal, promovendo-a junto dos milhares de praticantes de orientação que competem neste circuito.

Embora o foco seja a cidade do Funchal, muitos dos atletas que nos visitam preveem ficar na região em média 5 dias, aproveitando para usufruir dos campos de treino (floresta e cidade) disponibilizados pelo clube um pouco por toda a ilha - Porto Moniz, São Vicente, Câmara de Lobos, Santa Cruz.

Aproximamo-nos do culminar de um ano de trabalho, que tinha como ambicioso objectivo trazer à Madeira 300 pessoas de fora da região.

De momento temos um total de 359 atletas inscritos, com as inscrições ainda a decorrer até ao dia 30 de Novembro, dos quais 90 da região e os restantes 284 atletas de fora da região – estamos perto do ambicioso objectivo.

Do Reino Unido, da Bielorrússia, da Croácia e de Espanha, teremos presentes atletas de topo da modalidade, que irão elevar a vertente competitiva a um patamar internacional.

De salientar que todos estes atletas vêm a expensas próprias, ou seja, a organização não financia a vinda de nenhum destes atletas.

O Funchal City Race é um evento de orientação pedestre, à descoberta da cidade do Funchal, em particular das suas zonas históricas e do seu património construído em cinco séculos de história. Este evento possibilita a participação a todos os interessados, de qualquer idade, e com desafios adequados a qualquer grau de conhecimento da modalidade. Podem participar em competição ou apenas por lazer, juntamente com família ou amigos.

Esta organização pretende aliar a excelência do destino Madeira à prática da orientação pedestre, à capacidade organizativa dos clubes regionais, bem como promover a cidade do Funchal, o seu património, o seu clima e o seu ambiente festivo da época de Natal.