Funchal assinala Dia Universal dos Direitos das Crianças a 20 de Novembro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) comemora, no próximo dia 20 de Novembro, o Dia Universal dos Direitos das Crianças, este ano, em que se assinalam também os 30 anos da adopção da Convenção sobre os Direitos da Criança.

Sob o mote ‘Cidade dos Direitos da Criança’, a Praça do Município acolherá um conjunto de actividades, ao longo de todo o dia, dirigidas aos alunos das escolas do concelho, com o intuito de promover os direitos à participação, ao desenvolvimento, à segurança rodoviária e o direito de brincar.

A vereadora Madalena Nunes, que tutela o pelouro da Educação na Autarquia, destaca que “no ano em que se comemora 60 anos que se proclamou mundialmente a Declaração dos Direitos das Crianças, e os 30 anos da Convenção, torna-se imprescindível lembrar e relembrar às crianças e adultos dos direitos das mesmas”.

“Queremos de forma lúdica, e enquanto Cidade Amiga das Crianças, fazer valer os pilares fundamentais da Convenção sobre os Direitos da Criança da não discriminação, do seu interesse superior, da sobrevivência e desenvolvimento e da opinião da criança”, sustenta a autarca.

Refira-se que as inscrições para a participação nas actividades podem ser realizadas através do endereço via e-mail ([email protected]).