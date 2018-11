Funchal assinala Dia Internacional das Cidades Educadoras nos Paços do Concelho

A Câmara Municipal do Funchal assinala esta sexta-feira, dia 30 de Novembro, o Dia Internacional das Cidades Educadoras, com um programa de actividades ao longo de todo o dia nos Paços do Concelho.

O Funchal integra esta rede internacional desde 2014, “segundo o compromisso de trabalhar, de uma forma intencional e permanente, as questões de inclusão, educação, cultura, democracia e participação activa”, destaca Madalena Nunes.

A vereadora, que tutela o pelouro da Educação no Município, avança que, este ano, “o mote da comemoração será promover as parcerias entre os agentes educativos locais, materializando, através da entreajuda e da partilha de boas práticas, diversos projectos no âmbito educacional, naquele que é um dos propósitos mais carismáticos das Cidades Educadoras”.

O ponto alto do dia será, assim, a apresentação e adesão ao Projecto Educativo Local, que a autarquia está a desenvolver, e para o qual foram convidadas as associações culturais, desportivas, educativas e sociais do concelho.

“Já criámos uma plataforma onde todos os agentes podem colocar os seus contributos e avançaremos a partir da celebração deste compromisso entre as entidades do Funchal e as Cidades Educadoras”, acrescenta e refere: “Tomámos esta opção porque era fundamental dar visibilidade e sistematizar toda esta oferta que a cidade, os seus agentes e os seus habitantes todos os dias constroem. O Projecto Educativo Local pretende ser, sob a forma de uma plataforma dinâmica e agregadora, a sistematização desta construção plural e permanente, que todos os dias a Cidade oferece. Os parceiros da autarquia já cumprem este desígnio diariamente e, por isso, tornam a cidade mais rica, mais solidária, mais inclusiva, mais educadora. O desafio que o Município do Funchal lhes lança é de divulgarem a sua oferta de uma forma sistemática e integradora”.

O dia será assinalado com múltiplas iniciativas que apelam à participação das várias faixas etárias. A manhã será reservada aos mais novos, começando, pelas 10 horas, com a apresentação da peça de teatro ‘Vem ser Herói’, do Grupo Aquarela, seguindo-se a actividade ‘Crianças em Participação’.

Pelas 15 horas será hasteada a bandeira das Cidades Educadoras nos Paços do Concelho, seguindo-se a conferência ‘Do Vale à Montanha: distribuição de água no Funchal’. O dia termina com o ‘Compromisso político com a Cidade Educadora’ e a ‘Adesão ao Projecto Educativo Local’.