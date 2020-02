Funchal acolhe Simpósio sobre Promoção de Cidadania e Saúde

A Escola Superior de Saúde, da Universidade Madeira (ESS-UMa), volta a organizar mais um Simpósio alusivo à Promoção de Cidadania e Saúde.

A 5.ª edição do Simpósio está marcada para a próxima segunda-feira, 10 de Fevereiro, no Auditório do Colégio dos Jesuítas, às 9h30, altura em que o reitor José do Carmo presidirá à sessão de abertura, juntamente com o Secretário Regional da Economia, Rui Barreto, o Presidente do CA da Horários do Funchal, Alejandro Gonçalves e a Presidente da ESS-UMa, Isabel Fragoeiro.

A Declaração de Alma-Ata (1978), a Carta de Ottawa (1986) a Carta de Nairobi (2009), o Relatório Gulbenkian (2014), os Planos Nacional e Regional de Saúde - Extensão a 2020, o Programa Nacional de Saúde Ocupacional - Extensão 2018/2020 (2018), e o Plano de Acção para a Literacia em Saúde (2019) evocam para a Cidadania em Saúde, enquanto direito e dever, das pessoas, das famílias e das diversas estruturas e sectores da sociedade, para participar activamente na gestão da sua própria saúde, tendo em vista a melhoria do Bem-estar e da Saúde, sendo esta gerada e vivida pelas pessoas nos espaços da sua vida diária, nomeadamente laboral.

Deste modo, a Literacia para a Saúde assume-se como elemento essencial na promoção da saúde, visto proporcionar competências fundamentais para o autocuidado através da capacidade para tomar decisões informadas sobre a saúde, na vida quotidiana e no que respeita ao desenvolvimento do Sistema de Saúde.

Este Simpósio pretende reunir a comunidade académica, profissionais da área da saúde, da educação e do serviço social e os colaboradores da empresa Horários do Funchal (HF), contando com personalidades nacionais e regionais e visa promover dinâmicas de desenvolvimento e partilha de conhecimento e reflexão sobre determinantes de saúde que fundamentem a implementação de intervenções comunitárias orientadas para ganhos em saúde e melhoria da qualidade de vida de adultos activos e da importância e potencial do contexto laboral enquanto meio promotor e protector da saúde.

Divulga também uma experiência de Promoção da Saúde em Contexto Laboral através do projecto ‘Dê um Giro à sua Saúde’, implementado na empresa HF, pelos estudantes do 4.º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, no âmbito da Unidade Curricular Projecto de Intervenção em Enfermagem. Estes eventos visam promover uma dinâmica contínua de desenvolvimento e de partilha de conhecimento sobre indicadores de saúde que justificam a implementação de programas e projetos que contribuam para o aumento da literacia para a saúde e do autocuidado e, consequentemente, para a obtenção de ganhos em saúde.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, através do site https://tinyurl.com/5simposio-insc, do email [email protected] ou no próprio dia no local do evento. São destinatários desta iniciativa os profissionais e estudantes das áreas da saúde, educação e serviço social, bem como o público em geral.

