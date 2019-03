Francisco Franco pensa a economia da Madeira nos 600 anos

‘Pensar a economia da Madeira nos 600 anos – passado, presente e futuro’ é o tema da V Semana da Economia/Gestão, que os professores de Economia e Contabilidade da Escola Secundária de Francisco Franco promovem durante a próxima semana, na Sala d Sessões da escola.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, irá presidir à sessão de abertura, na segunda-feira, pelas 10 horas, seguindo-se a conferência ‘Um olhar sobre o passado’, que será proferida pela professora Benedita Cardoso Câmara, da Universidade da Madeira.

No dia 12 de Março, terça-feira, a partir das 10 horas, destacam-se duas comunicações: ‘A economia regional – presente e futuro’, a cargo do presidente da delegação regional da Ordem dos Economistas, Paulo Pereira; e ‘A importância da educação no desenvolvimento económico da região’, pelo professor catedrático da Universidade da Madeira, Pedro Telhado Pereira.

O Centro Internacional de Negócios da Madeira estará no centro do debate da V Semana da Economia/Gestão, na quarta-feira, 13 de Março, a partir das 10 horas, com as seguintes intervenções: ‘Contributo para o desenvolvimento presente e futuro da Madeira’ (Roy Garibaldi, membro da comissão executiva da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira); ‘Papel na evolução da economia regional’ (Jorge Veiga França, secretário-geral da ACIF) e ‘Exemplo de uma empresa de serviços’ (Andy Eardley).

De tarde, às 16 horas, realiza-se o torneio escolar Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Para terminar, a sexta-feira, 15 de Março, será dedicada ao ‘Turismo e sectores tradicionais – Vinho e Bordados’. Estarão presentes: Ricardo Farinha (administrador comercial do Grupo Savoy – Hotels & Resorts), Sofia Caldeira (sócia-gerente da Duarte Caldeira & Filhos – Seixal Wines, Lda.) e Patrícia Barreira (representante da Bordal – Bordados da Madeira, Lda.).