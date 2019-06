Formosa continua, oficialmente, como ‘praia não vigiada’ apesar de ter nadadores-salvadores a fazer vigilância a banhistas

Embora mantenha desde o passado sábado, dia 1 de Junho, nadadores-salvadores (e até socorrista) em permanência, a praia Formosa – Poente, continua a ser oficialmente ‘praia não vigiada’ por não reunir as condições exigidas – decorrem ainda trabalhos de regularização do calhau - para ostentar Edital de Praia.

O funcionamento em pleno da época balnear na Formosa só deverá ocorrer no início da próxima semana (provavelmente na terça-feira), depois de dois adiamentos. A primeira data indicada para funcionar como praia de banhos (vigilância a banhistas/Edital de Praia) foi o dia 1 de Junho, coincidindo com o arranque da época balnear. Por não estarem reunidas as condições no início do mês, a atribuição do Edital de Praia foi adiado para esta sexta-feira, dia 7. Como ainda decorrem trabalhos de regularização do calhau, e porque ‘não há duas sem três’, a previsão de funcionamento em pleno da Formosa está agora apontada para o primeiro dia útil da próxima semana, admitiu Nelson Abreu, administrador da Frente MarFunchal.

Junto ao limite Nascente da Formosa, o Complexo Balnear da Doca do Cavacas – Poças do Gomes funciona a partir de hoje como ‘praia de banhos’, juntando-se assim ao Complexo Balnear da Ponta Gorda – Poças do Governador, que desde o dia 1 de Junho era a única praia de banhos do Funchal em pleno funcionamento. Ponta Gorda que é também, para já, a única praia funchalense já com o galardão Bandeira Azul hasteado.