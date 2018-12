Fim-de-semana mais frio e com chuva fraca na Madeira

Este fim-de-semana será mais frio e com chuva fraca na Madeira. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para dois dias de chuva fraca ao final da tarde de sábado e domingo, além de uma descida da temperatura.

Para hoje, 14 de Dezembro, o IPMA prevê um dia com algumas nuvens e vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste, tornando-se de sul a partir do meio da tarde, acompanhado de uma pequena descida de temperatura.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo para 3 a 3,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 20º C