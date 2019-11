Filarmónica do Caniço e Eiras assinala 16º aniversário com concerto em conjunto com ‘Os Guerrilhas’

A Banda Filarmónica do Caniço e Eiras, está a celebrar o 16º Aniversário, comemoração que será assinalada no próximo sábado, dia 16 de Novembro, com um concerto a realizar pelas 21 horas no Salão Paroquial da Igreja das Eiras com a participação especial da Banda Distrital do Funchal ‘Os Guerrilhas’.

Durante a realização do evento será também prestada homenagem a Aldónio Nóbrega, com uma Marcha escrita por Eduardo Brito.

Ligado a esta filarmónica desde a sua fundação, Paulo Nóbrega, actual presidente da Direcção, realça o trabalho dos seus colegas de direcção e maestro Rui Pita, pelo trabalho desenvolvido ao longo destes anos. “A formação não é só a nível musical, ao longo do tempo não formamos apenas músicos, mas sim grandes seres humanos, que aprendem desde cedo com a sua chegada á banda a socializar, respeitar os seus colegas sejam eles mais novos ou mais velhos, a troca de ideias neste tipo de associação permite preparar essas pessoas para um futuro de adversidades que possam aparecer”, realça. Mas não só. “Criamos também uma família, pois muitas vezes vemos mais elementos da banda do que da nossa própria família”, admite.

A Banda Filarmónica do Caniço e Eiras tem uma escola de música: ‘O Cebolinha’, que funciona às terças e quintas-feiras, entre as 18 e as 22 horas.

Há uns dias o presidente decidiu colocar três perguntas aos músicos. Uma espécie de questionário.

As respostas enchem de orgulho os dirigentes, que viram os seus familiares musicais confirmar que aquela filarmónica não é apenas uma escola de música, mas sim uma família que ensina uma preparação para uma vida na sociedade.

O que é que a Filarmónica significa para mim? O que aprendi na banda? O que é ser músico de uma filarmónica? Foram estas as três perguntas colocadas aos músicos.

Das várias respostas, reproduzimos a de Micaela Jesus:

O que é que a Filarmónica significa para mim? Filarmónica pode significar tanta coisa na vida de um músico. Significa amizade, União, força, aprendizagem, amizade, alegria ... tem mesmo milhões de significados. Mas se for para escolher um escolheria União, sei que não poderia haver uma filarmónica sem cada um de nós. Esta filarmónica é simplesmente o que é hoje por todas as pessoas que por ela passaram. Sejam estes músicos ou sócios.

O que aprendi na banda? Aprendi a trabalhar em equipa, a ajudar o outro e o que é ser ajudado. O significado de “família” e de como amizades sinceras aguentam uma vida. Aprendi também que a “banda” não significa pegar num instrumento e tocar, ir a um serviço e simplesmente fazê-lo. Tem de haver União, força e acima de tudo companheirismo. Com esta banda filarmónica aprendi a ser forte. É tão bom saber que mesmo havendo momentos maus, Nós Juntos superámo-los. Esta banda fez de mim o que sou hoje!

O que é ser músico de uma filarmónica? Ser músico de uma filarmónica é ser uma pessoa melhor. Melhoramos a nível profissional, porque partilhamos dúvidas e esclarecemo-las em conjunto e claro que também melhoramos a nível pessoal. Saber estar em convívio, em festas, no quotidiano são das coisas simples que durante os anos a que pertenci a uma banda me melhorou como pessoa. Pertencer a banda e como ter uma segunda família.