Festival do Atlântico reforçado

Meio milhão de euros é quanto a Secretaria Regional do Turismo e Cultura investiu este ano no Festival do Atlântico, entre eles 290 propriamente para o cartaz e outros cerca de 200 mil no Festival Raízes, que à semelhança do Mercado Quinhentista, da Semana Regional das Artes e da Feira do Pão integram o programa mais alargado da edição deste ano. Entre as novidades está a criação de um festival náutico, a extensão dos espectáculos piromusicais ao Porto Santo e a realização de espectáculos circenses. A ocupação hoteleira no primeiro fim-de-semana do evento é inferior à do ano passado. Será de 87,2%, menos dois pontos percentuais do que em 2018.

O Festival do Atlântico decorre entre os dias 3 e 30 de Junho, com quatro espectáculos piromusicais nos dias 8, 15, 22 e 29 no Cais do Funchal, a partir das 22h30, respectivamente com a Lieto Fireworks (Itália) e o tema ‘Thrones of fireworks’; a Surex Firma Roszinna (Polónia) com ‘Bouquet of Emotions’; Pirotecnia Reys (México) e o seu ‘Baila México’ (todas a concurso); e a portuguesa Macedos Pirotecnia (extraconcurso), a fechar. Será esta que vai proporcionar no dia 30 de Junho um quinto espectáculo piromusical, pela primeira vez estendendo o Festival do Atlântico ao cais velho do Porto Santo.

Na música, o destaque é o Festival Raízes do Atlântico, que vai oferecer seis concertos. No dia 13 pode ver os Banda d’Além e o grupo nacional Ronda dos Quatro Caminhos; no dia 14 será a vez de subirem ao palco os Mariachi México Madeira e os sons de Cabo Verde com Tito Paris. A fechar os espectáculos na Praça do Povo, Maria Fura e a brasileira Mart’nália. Estes concertos não coincidem com o espectáculo piromusical.

Aos sábados antes e depois do espectáculo de fogo há animação musical e nos dias 22 e 29 a realização de um espectáculo com artes circenses e multimédia intitulado ‘Ocean of Dreams’, pelo Paradise Circus.

Associado ainda o Festival do Atlântico, este ano a Região promove no dia 22 o Festival Náutico 600 anos, em parceria com a Associação de Vela da Madeira, que vai incluir a oferta de experiências de mar ao público em geral entre as 10h e as 17h no Centro Náutico de São Lázaro e uma parada náutica às 17h.

A edição de 2019 do Festival do Atlântico arrancou com a abertura da exposição ‘Viagens com mais de um século de História’, no Espaço Infoarte. Inclui a Semana Regional das Artes, que envolve de 4 a 11 as escolas em trabalhos de expressão plástica e de várias modalidades artistas; o Mercado Quinhentista, que decorre a partir de amanhã e até domingo em Machico com recriações de época; e a XXX Feira do Pão Regional, promovida pelo Lions Clube do Funchal.

No dia 10 de Junho há também um concerto de celebração do Dia de Portugal com a Orquestra de Sopros da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, banda Militar da Madeira e Ensemble Ninfas do Atlântico. Tudo de entrada livre.