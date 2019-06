Faróis da Ponta do Pargo e São Jorge vão estar abertos ao público amanhã

Os faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge vão abrir ao público gratuitamente segunda-feira, dia 1 de julho, no âmbito do Dia Mundial das Ajudas à Navegação, que se celebra esta ano pela primeira vez em todo o país.

Os faróis abrem as portas de forma gratuita entre as 14h00 e as 17h00 e não serão efectuadas marcações, com as entradas a serem realizadas por ordem de chegada e limitadas à capacidade de cada farol.

A Associação Internacional de Segurança Marítima (IALA) decidiu comemorar este dia mundial, pela primeira vez, com o objectivo de sensibilizar o público para a relevância do seu papel no reforço da segurança da navegação em todo o mundo, através da aplicação de modernas e avançadas soluções tecnológicas, em conciliação com os tradicionais faróis.

Estas iniciativas têm também como objectivo proporcionar às pessoas a oportunidade de viver esta experiência e conhecer a importância dos faróis para a segurança da navegação.

No Continente, estarão abertos ao público os faróis de Montedor, Leça, Aveiro, Cabo Mondego, Penedo da Saudade, Cabo Carvoeiro, Berlenga, Cabo Espichel, Sines, Cabo Sardão, Cabo de S. Vicente, Santa Maria e de Vila Real de Santo António. Nos Açores, vão estar abertos a visitas os faróis da Ferraria, Arnel, Cintrão, Gonçalo Velho, Contendas, Ponta da Barca, Ponta da Ilha, Albarnaz, Lajes Flores e Ponta do Topo.