Fábrica Santo António estará presente no Mercado Gourmet – Vinhos e Gastronomia

A Fábrica Santo António será a única representante madeirense a marcar presença no Mercado Gourmet – Vinhos e Gastronomia, que se realiza de 8 a 10 de Março no Campo Pequeno, em Lisboa. Esta iniciativa recria o espírito dos mercados de rua com especial foco na alimentação saudável e, pelo segundo ano, convida esta centenária empresa madeirense a marcar presença.

Os visitantes do mercado poderão encontrar patês, queijos, enchidos, azeite, chocolate, doçaria, ervas aromáticas, chás, conservas, produtos biológicos, vinhos, gins, cervejas artesanais, licores e muito mais, sempre com a possibilidade de contacto com os colaboradores de cada uma das bancas, a fim de melhor conhecerem os produtos expostos.