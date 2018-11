Exército mais atento às questões da ciber-segurança

Este mês, decorreu na Região, a 7.ª edição do exercício Ciber Perseu, que contou com participação da Zona Militar da Madeira com a finalidade de validar as capacidades técnicas de resposta e aos procedimentos a adoptar no caso de ocorrer um Ciber-ataque. Exercícios e simulacros que mostram a importância que as forças de segurança estão a dar aos novos meios criminais.

Hoje comemora-se o Dia da Segurança do Computador, uma data que pretende alertar para os ciber-crimes e para necessidade e importância de proteger esse meio digital. O DIÁRIO procurou saber de que forma as forças de defesa nacional estão a se preparar para esta nova realidade.

A 7.ª edição do exercício Ciber Perseu, contou com a participação de mais de 80 entidades nacionais e 16 da Região.

O tenente Miguel Filipe Santos Gonçalves, Oficial de comunicação da Zona Militar da Madeira explicou que “no contexto actual é fundamental que o Exército garanta uma capacidade de Ciber-defesa que permita assegurar a segurança dos seus sistemas e tecnologias de informação”.

Prova disto, destacou, que no último dia de exercício, decorreu um simulacro com o Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) no qual foi testado a interoperabilidade do sistema de informação e comunicações táctico do exército com o posto de comando operacional do SRPC, através da simulação da perda de comunicação, e consequentemente, foram postos em prática os mecanismos de resolução a essa perda de comunicação, por parte do exército.

O tenente destacou que este exercício “materializou assim uma oportunidade única de treino cooperativo e especializado, contribuindo para a consolidação da edificação da capacidade de Ciber-segurança”, acrescentando que permitiu a “Região analisar as vulnerabilidades e avaliar os riscos emergentes do ciber-espaço”.

Por fim Miguel Gonçalves defende que o exército “olha para a ciber-segurança como uma necessidade” e que neste sentido está já em fase de preparação a 8.ª edição do Ciber Perseu para 2019 e contará com a participação com a Zona Militar da Madeira.