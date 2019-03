Ex-presidente da Comissão Política Concelhia do CDS Funchal renuncia a mandato para integrar a Aliança

O ex-presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP Funchal, Nelson Costa Ferreira, anunciou nas redes sociais que decidiu abandonar o partido pelo qual foi eleito à Assembleia de Freguesia de Santo António, para abraçar o novo projecto político da Aliança, liderada no país por Pedro Santana Lopes.

“É com regozijo que uso deste meio para vos informar que a partir de hoje abraçarei um novo projecto político”, escreveu na página do Facebook, Costa Ferreira, 46 anos, consultor na área dos Transportes.

“Porque não posso aceitar que os filhos da nossa terra vejam o seu futuro (ainda mais) penhorado, e porque não os quero ver obrigados a partir para outros cantos do mundo em busca de oportunidades que a nossa terra não lhes oferece, abracei o projecto da Aliança com o qual me identifico e que acredito que permitirá fazer mais e melhor pelas pessoas”, justificou.

Por isso mesmo, o ex-presidente da Comissão Política Concelhia do CDS-PP Funchal informa vai abandonar o mandato. “Por motivos de força maior, renunciarei ainda hoje ao meu mandato na Assembleia de Freguesia de Santo António. Contudo, continuarei presente, atento e vigilante ao que acontece na freguesia e manterei o espírito de serviço à sua população”.

Há algum tempo que Nelson Costa Ferreira vinha dando sinais de dissidência interna. Abandonou o CDS-PP em finais de 2018, após o Congresso Regional do partido, na sequência de uma demissão em bloco da Comissão Política Concelhia do Funchal que elegeu, entretanto, José Maria Barros como presidente da estrutura.

Nelson Costa Ferreira junta-se assim à lista liderada por Joaquim José de Sousa, coordenador da Comissão Instaladora Regional da Madeira da Aliança, ele que já manifestou a sua “profunda satisfação por mais uma adesão de peso na Região”. “Sente-se um crescente entusiasmo com a Aliança e a adesão do Nelson é um sinal evidente disso mesmo”, reagiu Joaquim de Sousa.