‘Estudante Insular’ já absorveu um milhão

Dos 4.644 processos do programa ‘Estudante InsuLar’ registados, o Governo Regional só foi ressarcido, até agora, ao correspondente de 402 processos. Ou seja, em quatro meses de existência, o Governo Regional recebeu 86.600 euros, o equivalente a menos de 10% do montante adiantado. O programa de mobilidade aérea dos estudantes, e as contas da Região sobre o tema, fazem a manchete da edição impressa do DIÁRIO desta sexta-feira, para ler na página 2.

Na primeira página, o destaque vai também para os guardadores das serras madeirenses. Os 74 elementos que compõem a Polícia Florestal, que se formou há já 106 anos, continuam preocupados com as construções ilegais, queimadas ou despejos. Uma reportagem exclusiva para ler nas páginas 4 e 5 do DIÁRIO.

O ‘Museu dos Clássicos’ é outro dos temas chamados à capa. Na página 19 fique a saber por que é que o projecto tarda e pode estar longe de ser uma realidade.

Em Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, o DIÁRIO destaca oito madeirenses que ousaram (e continuam a) rasgar caminhos. Oito mulheres que ilustram tantas outras, as quais o DIÁRIO tem dado destaque e, contado as suas histórias, desde há 142 anos. Para ler na página 3.

O desporto também está em destaque nesta edição de sexta-feira de Carnaval: na página 17, o Cab com jogo decisivo para garantir ‘play-off’.

E, claro, no interior, outros tantos temas para ficar por dentro de toda a actualidade regional.

Ao longo do dia, a informação mais fresca em dnoticias.pt e restantes plataformas digitais.

Obrigada por estar desse lado.

Um dia feliz!