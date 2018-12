A Vaexpresso informa que o trânsito rodoviário no trecho da Estrada Regional 222, compreendido entre o Caminho do Lombo e a Travessa do Morgado, na freguesia da Ponta do Pargo, Calheta, será sujeito a longos períodos de corte entre as 14 e as 17 horas, da próxima segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018.