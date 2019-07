Estatuto Político-Administrativo da Madeira está a fazer 20 anos

‘Final feliz em S. Bento’ era a forma como DIÁRIO noticiava, a 2 de Julho de 1999, a aprovação, por unanimidade, na Assembleia da República, do novo Estatuto Político Administrativo da Madeira. Na primeira página aparecia em destaque uma foto com os deputados do parlamento nacional a aplaudir de pé o resultado da votação.

A importância do momento justificou a presença em Lisboa de uma delegação de deputados da Assembleia Legislativa da Madeira, na qual estava incluído o ‘pai’ do novo Estatuto, João Cunha e Silva (PSD). O DIÁRIO dedicou um editorial ao tema, onde se lia: “Agora, o desafio que se impõe após esta vitória da Autonomia é que se rentabilizem os avanços conquistados. Que se apliquem, na produção legislativa e nas decisões governamentais, o alargamento das competências que agora se tornaram inquestionáveis. No quadro das novas perspectivas desta Região Autónoma destaca-se o regime financeiro, económico e fiscal que fica configurado na ‘Constituição da Madeira’. Um mecanismo que abre as portas do novo milénio à Economia regional”.

Cerca de um ano depois, João Cunha e Silva foi chamado a assumir o cargo de vice-presidente do Governo Regional presidido por Alberto João Jardim, o qual só deixaria 15 anos depois, em 2015.