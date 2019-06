Estatuto do Voluntário formalizado esta sexta-feira

O processo de registo dos voluntários e emissão do respectivo cartão no Regime Jurídico de apoio ao voluntariado na Região Autónoma da Madeira é já uma realidade depois da publicação das respectivas portarias esta semana.

Isto mesmo será apresentado na sexta-feira, 21 de Junho, pelas 12 horas no Auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, onde serão assinados protocolos de cooperação entre o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, e a Casa do Voluntário, Instituição Particular de Solidariedade Social, que tem como principais objectivos a promoção do voluntariado na Região, a formação de novos voluntários e a promoção do intercâmbio, diálogo e parceria de projectos e ideias entre associações que acolhem voluntários. Na assinatura dos protocolos estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Recorde-se que o Governo Regional levou à Assembleia Legislativa Regional, onde foi aprovado por unanimidade, o Estatuto do Voluntário. Este estatuto contempla um conjunto de benefícios para quem pratica voluntariado com regularidade.