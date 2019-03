Estado do tempo com ligeiras melhorias até às 18 horas de quarta-feira

A Capitania do Porto do Funchal actualizou a informação sobre os últimos avisos, tanto de agitação marítima forte como de vento forte e má visibilidade, depois de receber os últimos dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Até às 18 horas desta quarta-feira, prevê-se vento de sudoeste fresco a muito fresco, por vezes forte no início, rodando para noroeste durante a noite, e tornando-se moderado a fresco durante a tarde.

A visibilidade estará moderada a fraca, por vezes má no início, tornando-se boa a moderada durante a noite.

Na Costa Norte, ondas de 2,5 a 3,5 metros, passando a ondas de noroeste durante a noite. Prevê-se que a ondulação na Costa Norte aumente para 3,5 a 4,5 metros a partir do final da noite.

Na Costa Sul, as ondas andarão entre 1,5 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de 2,5 a 4 metros

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.