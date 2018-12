Esta terça-feira distingue-se os melhores atletas na Gala dos prémios Coca-Cola

Gala dos prémios Coca-Cola

Entrega dos prémios Coca-Cola European Partners em pareceria com o Diário de Notícias da Madeira, relativos à época 2017/2018. A cerimónia decorre, pelas 17 horas, no Hotel Baia Azul, no Funchal.

Evento distingue os atletas que mais se destacaram ao longo da última temporada nas diversas competições de Futebol e Futsal, seguidas pelo DIÁRIO.

Em cada competição, I Liga, II Liga, Campeonato de Portugal e Divisão de Honra será homenageado o jogador mais regular, o que mais vezes foi o melhore em campo e o melhor marcador.

Sérgio Marques na Francisco Franco para falar de ‘Alterações climáticas’

A sala de sessões da Escola Secundária de Francisco Franco acolhe, pelas 10 horas, a conferência ‘Alterações climáticas: reverter o aquecimento global’, que tem como orador Sérgio Marques.

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política é um dos objectivos desta iniciativa.

Contra a violência doméstica e pela igualdade de género

A Escola Gonçalves Zarco e a UMAR (União de Mulheres Alternativa e Resposta), assinam, pelas 10 horas, um protocolo com o objectivo de desenvolverem na escola o projecto ‘ART´THEMIS+ Jovens Protagonistas na Prevenção da Violência e na Igualdade de Género’.

O protocolo visa promover comportamentos que reduzem, ou que erradicam, a violência de género e a igualdade de género.

Define-se como principais objectivos sensibilizar, consciencializar e trabalhar com os alunos as temáticas referentes à igualdade e violência de género, promoção dos direitos humanos e padrões de violência nas redes sociais, individuais e grupais.

Agenda FNAC

O palco da FNAC, no Centro Comercial Madeira Shopping, recebe Armando Morganho e Patrícia Rodrigues, do Serviço Regional de Saúde, que vão falar sobre. ‘Esclerose Múltipla - Mitos e Doenças’.

Espetáculos musicais do Conservatório da Madeira

• Concerto de trompete, pelas 17h30, no Hotel Porto Mare, sobe a orientação do professor Luís Calhanas.

• Concerto de audição do núcleo da Calheta, pelas 19 horas, sobe a orientação da professora Nubélia Fernandes.

Esclarecer o ‘Orçamento com Proximidade’

No âmbito da iniciativa ’Orçamento com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, apresenta à população da Calheta, as principais medidas de apoio às famílias e empresas, previstas no Orçamento Regional para 2019.

A sessão de esclarecimento tem lugar, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal – Casa das Mudas.

Palestra sobre os perigos da internet

A sala de sessões da Escola 2.º e 3º ciclo da Torre acolhe, pelas 19h20, a conferência ‘A internet. Perigos On-line’, quer terá como orador, José Carlos Custódio, inspector do Departamento de Investigação Criminal do Funchal.

Protocolo para cedência de obras de arte

Cerimónia de assinatura de um protocolo entre esta Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a Administração do NOVO BANCO, que visa assegurar a cedência, para efeitos de exposição, de três obras da autoria de Jorge Pinheiro e Ricardo Cruz – Filipe, pertencentes à colecção de pinturas da instituição bancária. A apresentação acontece, pelas 11h40, no Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS), na Calheta, e conta com a presença da secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço e do CEO do NOVO BANCO, António Ramalho.

Espectáculo da Orquestra Clássica

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se, novamente, pelas 21 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. Espectáculo conta com o maestro convidado Francisco Loreto.

Programa:

• Antonio Vivaldi [1678-1741] - Concerto Nº1, in E major, Op.8, Rv 269 – ‘La Primavera’ [1723]

• Alessandro Marcello - [1686-1739] - Concerto para Oboé e Orquestra em Ré menor, S D935 [c1700]

• Joseph Haydn [1732-1809] - Sinfonia Nº92, em Sol maior ‘Oxford’ [1789]

‘Momentos’

Apresentação, pelas 16 horas, do livro ‘Momentos’, da autoria do músico e professor Rodolfo Cró, no auditório da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM).

Entrega dos prémios de mérito na Escolar de Machico

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 11h15, na cerimónia de atribuição de prémios de mérito da Escola Básica e Secundária de Machico.