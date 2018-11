Esta sexta-feira, o Tecnopólo é a passarela do ‘Moda Madeira’

‘Moda Madeira’

O Madeira Tecnopólo é a passarela do ‘Moda Madeira’, que inicia pelas 21 horas, evento organizado pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM).

O ‘Moda Madeira’ pretende incentivar as carreiras dos designers da Madeira, aproveitando para auxiliar no surgimento de novos valores das mais variadas áreas da moda, com especial atenção à promoção do Bordado Madeira enquanto material nobre. Também se procura desenvolver novas formas de intervenção e cooperação, de forma a melhor escoar o principal produto artesanal regional.

Com este projecto, será possível dar a oportunidade a um criador de inovar e reinventar a utilização do Bordado Madeira na moda e na alta costura. Uma aposta que pretende contribuir para a aproximação das novas gerações ao Bordado e, consequentemente, a descoberta e maior valorização dos nossos talentos. Evento conta com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

Madeira recebe a 2.ª edição de ‘MAD-Nano18’

O Funchal vai receber, entre 30 de Novembro e 2 de Dezembro, a segunda edição da conferência ‘MAD-Nano18: Madeira International Conference on Emerging Trends and Future of Nanomaterials for Human Health’, organizada pelo Centro de Química da Madeira (CQM) em parceria com a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação).

A sessão de abertura está marcada para as 9h30, no VidaMar Resort Hotel Madeira.

‘Picos e Lombos’ de Rui Pinheiro nos dez anos da Galeria dos Prazeres

Inaugurada a exposição ‘Picos e Lombos’ de Rui Pinheiro, pelas 19 horas, na Galeria dos Prazeres. Este evento marca as comemorações dos dez anos de actividade desta galeria, que integra o projecto da Quinta Pedagógica dos Prazeres.

O trabalho do fotógrafo portuense Rui Pinheiro define-se por um registo conceptual que recorre frequentemente ao uso da ironia.

Protecção dos Direitos Fundamentais promovido pela ALM e UMa

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e a Universidade da Madeira (UMa) promovem uma conferência intitulada ‘Protecção dos Direitos Fundamentais no Contexto da União Europeia’, que acontece no Salão Nobre deste órgão legislativo, pelas 15 horas.

Lançamento do livro ‘Nós, os padres’

Apresentação do livro ‘Nós, os padres’, às 19 horas, na igreja paroquial de São Martinho. Na sessão de lançamento o padre Gonçalo Portocarrero de Almada, um dos autores da obra, irá falar como é ser padre nos dias de hoje.

Funchal assinala o Dia Internacional das Cidades Educadoras

A Câmara Municipal do Funchal assinala o Dia Internacional das Cidades Educadoras, com um programa de actividades ao longo de todo o dia nos Paços do Concelho.

O dia será assinalado com múltiplas iniciativas que apelam à participação das várias faixas etárias. A manhã será reservada aos mais novos, começando, pelas 10 horas, com a apresentação da peça de teatro ‘Vem ser Herói’, do Grupo Aquarela, seguindo-se a actividade ‘Crianças em Participação’.

Pelas 15 horas será hasteada a bandeira das Cidades Educadoras nos Paços do Concelho, seguindo-se a conferência ‘Do Vale à Montanha: distribuição de água no Funchal’. O dia termina com o ‘Compromisso político com a Cidade Educadora’ e a ‘Adesão ao Projecto Educativo Local’.

Conferência ‘Roteiro das Eleições’

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, pelas 10h10, na palestra ‘Roteiro das Eleições’, sobre o Parlamento Europeu, a decorrer no anfiteatro da Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, em Santana, numa iniciativa da equipa do projecto ‘A minha Voz na EU’.

Baile de Finalista do Liceu

O Instituto do Vinho acolhe, pelas 22 horas, o baile de finalista da Escola Secundária Jaime Moniz. O cartaz apresenta nomes sonantes, como a dupla Insert Coin, Kappa Jotta e DJ Francisco Cunha.

Encontro de Tunas

A igreja-matriz da Ribeira Brava é o placo de uma noite de música boémia, pelas 22 horas. O XXIV Encontro de Tunas, organizado pela TUMa (Tuna Universitária da Madeira) conta com a participação da Scalabituna, do Instituto Politécnico de Santarém, da TAUE – Tuna Académica da Universidade de Évora e da Tuna de Medicina de La Laguna, das Canárias. A Região apresenta-se com a Tuna D`Elas - Tuna Feminina da Universidade da Madeira e da Enfertuna -Tuna de Enfermagem da Madeira, com tunas convidadas.

Poesia em Machico

O Fórum de Machico comemora o 245-º aniversário do nascimento de Francisco Álvares Nóbrega, poeta português mais conhecido pela antonomásia ‘Camões Pequeno’, numa noite dedicada a poesias, a partir das 22 horas.

Sessões de apresentação pública do Orçamento Regional 2019

No âmbito da iniciativa “Orçamento com Proximidade”, o vice-presidente do Governo Regional Pedro Calado, preside à sessão de apresentação pública do Orçamento Regional para 2019.

A primeira sessão de esclarecimento tem lugar, pelas 17h30, na sala polivalente da Casa do Povo de Santa Cruz.

Pelas 19h00, o vice-presidente apresenta à população de Machico, as principais medidas de apoio às famílias e empresas, na sala de cinema do Fórum Machico.

Conferência sobre distúrbios na aprendizagem

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente, pelas 9 horas, no auditório da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco para a abertura da conferência: ‘Inclusão de Portadores de Distúrbios de Aprendizagem’.

Na conferência serão debatidos métodos de inclusão dos portadores de distúrbios de aprendizagem.

2.º Mercado Social da Madeira

Abertura do II Mercado Social da Madeira, no Madeira Magic, pelas 14h30. O evento conta com a presença da secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Este evento pretende reunir entidades de economia social e empresas, permitindo-lhes, num ambiente informal, o desenvolvimento de um modelo de negócio que assenta num sistema de troca de bens e serviços sem uso do dinheiro.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Administração Pública, Trabalho e Emprego da Assembleia Legislativa, pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1- Emissão de parecer a enviar à 2ª Comissão Especializada Permanente relativo à Proposta de Decreto Legislativo Regional intitulada ‘Proposta de Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, bem como à Proposta do Plano e Programa de Investimento e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira’;

2- Emissão de parecer relativo ao Projecto de Lei n.º 1027/XIII/4.ª que ‘Consagra o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador (Alteração ao Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, alterado pelas Leis n.ºs 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012 de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, 8 de maio, 55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 14 de abril, 120/2015, de 1 de setembro, 8/2016, de 1 de abril, 28/2016, de 23 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto e 14/2018, de 19 de março’ (PEV);

Reunião da 3.ª Comissão Especializada Permanente de Recursos Naturais e Ambiente, pelas 12 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Votação da ata n.º 4 relativa à reunião de 19/11/2018;

2. Análise sectorial e emissão de parecer à 2.ª Comissão, relativo à “Proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019 e Proposta do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira para 2019 – PIDDAR 2019”;

3. Primeira apreciação do Projecto de Decreto Legislativo Regional, da autoria do PS, intitulado “Estabelece o modelo de gestão para os Percursos de BTT homologados na Região Autónoma da Madeira”, após auscultação;

4. Primeira apreciação do Projeto de Resolução, da autoria do BE, intitulado “Proíbe a utilização de animais em circos no território da Região Autónoma da Madeira”;

5. Análise e emissão de parecer, por solicitação do Governo da República, relativo ao Projecto de Decreto-Lei que “Altera o regime de protecção dos animais utilizados para fins científicos” – MAFDR – (Reg. DL 376/2018)