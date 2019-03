Esta sexta-feira em 5 números

100 estudantes

Mais de 100 alunos manifestaram-se hoje à frente da Assembleia Legislativa da Madeira por medidas contra as alterações climáticas.

73.200 serviços

O Serviço de Defesa do Consumidor fez cerca de 73.200 atendimentos: 58.800 referem-se a pedidos de informações e os restantes a reclamações, disse a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, durante a inauguração do Balcão da Delegação Regional da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, localizado na Loja do Munícipe do Caniço.

55 acidentes

Na última semana houve 55 acidentes na Região que provocaram 25 feridos ligeiros e 3 feridos graves, avança o último balanço da PSP.

30 dias

O Juntos Pelo Povo (JPP) dá um prazo de 30 dias à Câmara Municipal de Machico e ao Governo Regional para a recuperação da estrada do Lombo das Faias, em Santo António da Serra.

75 anos

Os descendentes dos 1.206 emigrantes que partiram para o Curaçau, em 1944, durante a II Guerra Mundial, vão assinalar os 75 anos desta viagem, este Sábado, na Praça do Mar, em frente às Vespas, no Funchal.