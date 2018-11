Esta quinta-feira desfrute do espectáculo ‘Saudades do Max’

Lançamento do disco ‘Saudades do Max’

O Centro de Congressos do Casino recebe, pelas 19 horas, o concerto de lançamento do disco ‘Saudades do Max’, uma homenagem que o Governo Regional materializa no ano em que se comemora o 100.º aniversário do nascimento do artista e se assinalam os 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Com produção musical e artística de Maria da Paz Rodrigues, este CD reúne as vozes de Vânia Fernandes, Diana Duarte e Elisa Silva, três jovens cantoras madeirenses. No instrumental conta com a participação de Chico Martins (piano), Vitor Sardinha (guitarra), Luís Nunes (baixo) e Aloísio Athouguia (bateria). Gravação no estudo Paulo Ferraz.

Prémio de Melhor Aluno

Cerimónia de entrega do Prémio de Melhor Aluno do ano lectivo de 2017/2018 da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre - Câmara de Lobos, pelas 14h30, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

Miguel Albuquerque lança livro

Apresentação do livro ‘Winston Churchill na Madeira’ da autoria de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional. O evento realiza-se no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, pelas 18 horas.

Um livro bilingue (em português e inglês) que conta a viagem histórica de um dos mais importantes políticos do século XX, acompanhada por várias fotografias inéditas, que relatam os 12 dias da visita à Madeira.

Conferência ‘#aminhavoznaUE’

A Escola da APEL realiza, pelas 11h35, uma sessão informativa sobre as eleições europeias para o parlamento europeu subordinada ao tema: ‘Faz a tua voz ser ouvida em Bruxelas’.

Esta palestra insere-se no concurso ‘#aminhavoznaUE’, iniciativa do Centro de Informação Europe Direct Madeira (CIED Madeira) em parceria com a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar e Secretaria Regional da Educação.

Reunião para a igualdade em Santa Cruz

Primeira reunião do Conselho Municipal para a Igualdade de Santa Cruz, pelas 15 horas, no salão nobre dos paços do concelho.

Este órgão consultivo e aberto à sociedade civil visa promover uma abordagem para a igualdade e não discriminação em função da ascendência, sexo, raça ou origem etnia, língua, território de origem, religião ou crença, convicções políticas ou ideológicas, idade e identidade de género em todas as políticas do município e ainda, avaliar as políticas públicas municipais de promoção da igualdade e combate à discriminação.

Reunião plenária do Governo Regional

O Conselho do Governo Regional reúne-se, esta quinta-feira, em plenário, na Quinta Vigia, a partir das 15 horas.

Projectos para as zonas altas do Funchal

Entrega de projectos elaborados pelo Gabinete das Zonas Altas a diversas famílias do Funchal, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho Presidente. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

Conferência ‘Política e administração coloniais na África Portuguesa’

A Universidade da Madeira (UMa) acolhe, pelas 14h30, no Anfiteatro 5 do Campus da Penteada, a conferência ‘Política e administração coloniais na África Portuguesa’, que terá como orador Fernando Pimenta, Doutorado em História e Civilização e membro do grupo de investigação “História e Memória do Século XX”, projecto “Colonialismo, Anticolonialismo e Identidades Nacionais”, do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra (CEIS20).

A iniciativa está aberta a participação da comunidade académica e do público em geral, sendo atribuído certificado de presença a todos os participantes. A organização está a cargo da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa e do departamento de Línguas, Literaturas e Culturas.

Agenda da Assembleia Legislativa da Madeira

Reunião da ‘5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Assuntos Sociais’, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Audição Parlamentar sobre ‘A ADSE e o tratamento dos seus beneficiários na Região Autónoma da Madeira’, com a presença do Senhor Presidente do Conselho Geral e de Supervisão da ADSE – Engenheiro João Proença.

Lançamento da Obra ‘Cosmopolis, Da Ética Ambiental a uma Ecologia espiritual’

O Museu Henrique e Francisco Franco convida o público em geral para o lançamento da obra ‘Cosmopolis, Da Ética Ambiental a uma Ecologia espiritual’, da autoria do escritor e investigador madeirense Miguel Santos.

A obra compila e desenvolve ensaios e artigos publicados pelo autor em vários órgãos da imprensa regional e nacional e versa sobre as temáticas relevantes da ética ambiental e ecologia, com ênfase em soluções práticas.

O lançamento irá ocorrer nas instalações do Museu, entre as 19 horas e as 20h30.