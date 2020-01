Está em curso segunda fase das obras no Solar do Ribeirinho

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal de Machico informa que, após um período de impermeabilização e secagem dos pavimentos do Solar do Ribeirinho, está já a proceder-se à segunda fase da intervenção, mais propriamente no que diz respeito à carpintaria, prevendo-se que esteja concluída dentro de 2 semanas.

“Atendendo ao facto de a zona de implantação do Solar do Ribeirinho estar sobre uma linha de água, facto que deveria ter sido considerado aquando das obras de recuperação do imóvel em 2008 e como tal não aconteceu ao longo dos anos o referido edifício tem sofrido sucessivas infiltrações e degradação dos pavimentos em madeira, condicionando o normal funcionamento daquele importante espaço museológico, com todas as implicações e condicionamentos que acarretam”, refere.

Acrescenta que, neste momento, concluídas as obras de reabilitação do edifício contíguo ao Solar e assegurado o período de secagem da base da estrutura e do piso térreo do núcleo museológico, estão reunidas as condições para a colocação de um soalho completamente novo em toda a rés-do-chão do edifício e desta forma proporcionarmos as condições de acesso à cultura com a dignidade que este espaço de elevado interesse municipal merece”.