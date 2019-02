Espera por exames sempre a crescer

A espera por exames médicos na Região continua a crescer e a especialidade de Cardiologia é aquela que mais ‘padece deste mal’. Na notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode consultar na página 25, saiba que de 10.316 exames médicos em espera no final de 2014, passou a haver 16.006 no final de 2017. Ainda no que diz respeito à saúde, na página 7 abordamos o chumbo do PSD a iniciativas parlamentares sobre a Medicina Nuclear e que a Ordem dos Médicos responsabiliza administração do serviço de saúde.

A maior mancha gráfica desta edição vai para a praia do Gorgulho e a sua poluição que, neste momento, está entregue à Justiça. Como indicamos na página 5, a Câmara do Funchal apresentou queixa-crime no Ministério Público sobre as descargas ilegais identificadas em flagrante. Ainda no que concerne ao ambiente, na página 4 referimos o aumento das denúncias na Linha SOS Ambiente.

No desporto, eis que ‘deitamos o olho’ aos motores e desvendamos nas páginas 22 e 23, algumas das nuances desta época do automobilismo que arranca com vários pretendentes ao título.

Ainda no que diz respeito ao caso da derrocada na Calheta, que matou uma jovem cozinheira, fomos consultar um estudo à escarpa, identificou o restaurante como zona de perigo. Conheça mais pormenores na página 3.

Por fim, na nossa primeira página damos destaque aos investidores da diáspora, que se vão reunir em Julho, na Região, tal como noticiamos na página 14.

