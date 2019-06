Espectáculo ‘O Gigante’ promete lotar o Estádio dos Barreiros

‘O Gigante’, um espectáculo com 600 músicos, integrado nas comemorações dos 600 Anos Madeira e Porto Santo, promete lotar o Estádio do Marítimo, nos Barreiros.

A apresentação do evento decorreu, há pouco, no Estádio do Marítimo, numa conferência de imprensa que contou com a presença da secretária regional do Turismo e Cultura.

Esta obra original de Jorge Salgueiro, no âmbito dos 600 anos, acontece, no dia 21 de junho, às 21h30, no Estádio dos Barreiros, cerca de seis centenas de músicos de 21 formações musicais participam nesta iniciativa.

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, começou por salientar que “o pioneirismo é a ousadia deste projecto”, referindo que conta com a participação de todas as bandas filarmónicas da Região.

A obra apresentada é um original escrito pelo maestro Jorge Salgueiro, que contará, em uma hora de tempo, a história da formação da Madeira e Porto Santo.

A entrada é gratuita, mas é necessário adquirir o seu bilhete junto posto de turismo.

Esta grande iniciativa contou com um investimento de cerca de 40 mil euros. Mas, Paula Cabaço, frisou que poderia ser bem mais, dando assim destaque a graciosa ‘ajuda’ dos vários parceiros.