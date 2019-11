Escola Francisco Franco organiza jornada ‘Na teia dos afectos e para os afectos’

O Laboratório de Investigação Social (LIS) da Escola Secundária de Francisco Franco promove esta semana as ‘Jornadas de exploração: na teia dos afectos e para os afectos’, no âmbito dos projectos de investigação sociológica que várias turmas de Sociologia estão a dinamizar.

O programa arranca esta terça-feira, 12 de Novembro, a partir das 13h30 com Ana Cristina Spínola, médica de Medicina Geral e Familiar do Centro de Saúde do Bom Jesus, e a psicóloga Ana Carolina Macedo, que vão falar sobre ‘Amor, Afectos e Sentimentos; Sexualidade e Gravidez na Adolescência’.

Na quarta-feira, será a vez de Susana Mendes Gomes, psicóloga da Unidade de Tratamento da Toxicodependência do Hospital dos Marmeleiros, elucidar os alunos sobre Consumos Ilícitos, Alcoolismo, Toxicodependência, Prostituição e Vivências à Margem da Lei.

Paulo Spínola, psicólogo forense, encerra as jornadas na próxima sexta-feira, dia 15, às 13h30, com a apresentação das temáticas: Identidade de Género, Orientação Sexual, Vivência da Sexualidade Juvenil e LGBTQ+.

Criado em 2016 na Escola Francisco Franco pela professora Sandra Freitas, o Projecto LIS apresenta diverdas linhas de ação, nomeadamente, Inquirir, Investigar e Intervir através da prática do voluntariado. Incide os seus estudos na área das ciências sociais e humanas e trabalha segundo uma dinâmica de grupo, na concepção do desenho do estudo e na formalização do Projecto de Investigação Sociológica.

A médica Ana Cristina Spínola e a psicóloga Ana Carolina Macedo regressam à escola a 2 de Dezembro, pelas 17 horas, para abordar a Disfunção Eréctil, o Aborto e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).