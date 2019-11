Escola Francisco Franco assinala Dia Mundial da Criatividade

A Escola Secundária Francisco Franco, no Funchal, assinala hoje o Dia Mundial da Criatividade com a presença do artista e professor Paulo Sérgio BEJu que passou esta manhã pela escola para falar de IMAGINÁRIO LUgAR.

A iniciativa é organizada pela coordenadora da Biblioteca, Teresa Pereira, para “ajudar a libertar a imaginação e inventar”.

No âmbito da Educação para a Sexualidade e Afectos, a Comissão de Formação da Francisco Franco organiza amanhã, dia 13, duas sessões formativas, às 10h e 11h45, intituladas ‘Viagem da Vida: do Eu ao Nós – um caminho de Felicidade’, a cargo das formadoras Maria Fernanda Loureira e Paula Gomes da Lage.

Entretanto, numa organização do Grupo de História com a colaboração do Clube de História e do Núcleo de Música, foram ontem evocados os 30 anos da Queda do Muro de Berlim.

No hall de entrada da Francisco Franco está patente uma exposição alusiva à Queda do Muro de Berlim com trabalhos de alunos das turmas 12, 13 e 14 de 11.º ano, sob orientação dos professores de Desenho A Isabel Lucas e Nélio Cabral.