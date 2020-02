Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia recebe delegação da Finlândia

De 3 a 7 de Fevereiro, a Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia recebe uma delegação composta por duas professoras oriundas da Finlândia com a finalidade de aferirem conhecimentos e aprenderem com a longa experiência e prática do Clube Viver a Vida, CVV, no âmbito da Educação para a Cidadania, com especial expressão no voluntariado em contexto escolar.

Esta formação vem na senda de um projecto específico de tipologia Job Shadowing o qual acontece sob a égide dos projectos Erasmus KA1 (formação de professores), tem por objectivo inspirar as docentes a desenvolverem um projecto semelhante nas suas escolas, previsto para o início do próximo ano lectivo.

Do programa oficial que a escola proporcionou, destaca-se a recepção de boas vindas pela presidente do Conselho Executivo, professora Fátima Teles, com a presença de alunos e professoras do CVV. Realizou-se uma visita guiada aos diversos espaços da escola, ao qual se seguiu um lanche convívio.

As duas professoras foram convidadas a assistir a várias apresentações, nomeadamente o histórico do Clube Viver a Vida, desde a sua origem, em 2003, até à presente data, a fim de conhecer o impacto do trabalho voluntário nas pessoas e nas organizações. As professoras também foram solicitadas para assistirem a uma partilha de diferentes perspectivas de voluntariado, mormente da Dra. Helena Andrade, Delegada da AMI na Madeira, de alguns pais, alunos e ex-alunos.

No âmbito do voluntariado e solidariedade, foram propostas actividades práticas a serem realizadas nestes dias, nomeadamente ao Canil Municipal do Funchal, à CASA (Centro de Apoio aos Sem Abrigo) e à Casa de Saúde S. João de Deus.

Este evento foi promovido através da parceria entre o Clube Viver a Vida e o Clube Europeu da HBG.