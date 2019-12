Escola dos Louros participa em projecto de Erasmus sobre ‘Cyberbullying’ na Hungria

No passado mês de Outubro, um grupo de três professoras e quatro alunos da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos dos Louros (Funchal) participou num encontro, na cidade de Tapolca, na Hungria, no âmbito do Projecto Erasmus + ‘Cyberbullying: The Digital Tsunami’.

Ao longo de uma semana, os alunos e os professores dos países envolvidos -- além de Portugal, participaram a França, Grécia, Hungria, Roménia e Turquia -- trocaram experiências e as boas práticas das suas escolas, no combate à problemática da agressão e da dependência nas redes sociais.

Esta foi também, uma semana recheada de passeios e actividades culturais, as quais permitiram aos alunos madeirenses ficar a conhecer alguns locais turísticos de Tapolca. O grupo teve ainda oportunidade de visitar a capital Budapeste, bem como, a cidade de Viena, na vizinha Áustria.

O ‘atribulado’ regresso à ilha, com o atraso do voo Viena-Lisboa, fez com que o grupo ficasse mais um dia em Lisboa.