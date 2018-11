Escola do Carmo sensibiliza para voto nas Europeias

Está a decorrer o concurso escolar #aminhavoznaUE, no âmbito do projecto ‘A minha voz na União Europeia’, e é integrado neste que a equipa a concurso da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas, localizada no Carmo, em Câmara de Lobos, promove uma sessão de sensibilização para a importância do voto nas eleições europeias junto da comunidade escolar. O encontro tem início pelas 11h30 na sala de sessões, é uma conferência subordinada ao tema ‘O poder do teu voto’ e terá como convidado o ex-eurodeputado Nuno Teixeira.

“A ideia essencial desta equipa é dar conhecer aos colegas da escola, futuros eleitores nas próximas eleições europeias, a importância do voto, símbolo de liberdade”, refere o grupo.

O concurso #aminhavoznaUE é promovido pelo Centro de Informação Europe Direct Madeira, em parceria com o gabinete da eurodeputada Cláudia Aguiar. Várias escolas da Madeira estão a participar no concurso, sendo que as três equipas vencedoras serão premiadas com uma visita ao Parlamentar Europeu em Abril do próximo ano.